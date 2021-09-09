中華信評8日更新2021年台灣銀行業及壽險業的評等觀點，認為台灣強勁的經濟復甦力道以及對疫情的控制，可為銀行業者與壽險業者在2022年前「穩定」 的評等展望提供支撐。

中華信評分析師謝雅媖表示，壽險業的營運績效表現應可於今、明年恢復至過去的常態表現，2022年平均資產報酬率預測也將略微上調至0.5％；至於外匯風險和獲利易受資本市場波動影響，則是壽險業面臨的主要風險。

銀行業部分，中華信評信用分析師周怡華強調，銀行業「穩定」的評等展望持續，主要是銀行業擁有兩項優勢，一是普遍介於允當等級至強健等級的資本水準，二是豐沛的流動性，預估2021年銀行業平均資產報酬率（ROAA）仍能穩在0.5％，和今年初的預估相近，並沒有受到本土疫情或低利率環境與市場波動影響。

中華信評指出，預估台灣2021年GDP年成長5.6％，在亞洲各經濟體中屬於「表現極優」，支持台灣銀行業2021年的放款總額能溫和成長4.8％。惟需注意的是，政府推出的紓困貸款方案，恐將使銀行業的壞帳（NPL）與相關信用成本認列推遲至2021年末，紓困貸款方案退場後，勢必增加信用成本。

謝雅媖分析，台灣大多數壽險業者評等展望穩定，來自三大主要因素，一是允當風險控管，緩和了部分下行風險；二是普通卻穩定的資本適足性可維持不變；三是監管單位祭出針對資本水準及產品開發更為嚴格的法規。

她表示，壽險業2021、2022年平均資產報酬率可從6月估測的0.4％略微上調至0.5％，估計業者未來兩年的經常性收益率可能持平，資本利得可能會減少，外匯避險成本可能些許改善。

(時報資訊)