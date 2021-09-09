抓住波段行情，獲利了結。壽險業者表示，今年第二季大陸股債市表現不錯，有趁機實現資本利得，落袋為安，據統計，6月底壽險業投資大陸資本市場金額約新台幣2,683億元，比首季少約86億元，且還不含股債增值部分，上半年帳上獲利逾新台幣52億元。

壽險公司投資大陸資本市場，有債券也有股票，今年第二季上海股市指數是比3月底時上揭，債券殖利率則是走跌，代表壽險公司股票及債券部位都有增值，亦有公司看好後續投資價值，如遠雄人壽、宏泰人壽、元大人壽上半年都有加碼。

壽險業投資大陸資本市場的金額以3月底最高，合計近新台幣2,769億元，但若看單季增加最多，則是2020年的第四季增加791億元，創此數據公布以來，單季增加最多的金額，由去年9月底的1,937億元，到12月底增加到2,728億元，其中是以國泰人壽增加最多，單季增加667億元。

到今年6月底，投資大陸資本市場部位還是以國壽最大，近新台幣1,166億元，但已比第二季少101億元，國壽回應是有實現資本利得，今年上半年在大陸市場獲利還算不錯，但因為對人民幣部位有避險成本，再兌換成新台幣列帳後，6月底帳上顯現是虧損3.6億元，但若不計避險成本，則國壽大陸部位獲利近新台幣17億元。

富邦人壽上半年大陸投資部位也減少約新台幣40億元，餘額314億元，在壽險公司中排名第二大，帳上獲利20億元，則是壽險公司中最高。

另外，如台灣人壽到6月底大陸投資部位有293億元，是第三大，帳上有8億多元獲利；南山人壽亦有近271億元部位，6月底投資獲利亦近17億元；中國人壽大陸投資部位則有249億元，居第五大；第六是新光人壽約154億元；全球人壽則有132億元左右的部位。

因為大陸資本市場投資有些限制，且因人民幣過去有段時間波動較大，到6月底只有11家壽險公司有大陸投資部位，另外有11家壽險公司目前完全沒有部位，如台銀人壽、中華郵政合庫人壽、第一金人壽及外商壽險等，都沒有任何部位。

(時報資訊)