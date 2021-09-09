15家上市櫃金控公司陸續公布8月自結數，由於全體稅後淨利前七個月已達3,999.32億元，創史上同期新高，也代表前八個月累計獲利確定可衝破4千億元，更不排除達4,500億元以上。

根據目前已發布8月自結數的九家上市櫃金控公司獲利表現，前八個月累計稅後淨利與去年同期相比，年成長全部達二位數。目前暫時居第一的中信金控前八個月稅後淨利427.72億元，年成長33.91％，每股稅後盈餘（EPS）也突破2元，來到2.14元。

中信金表示，8月因銀行及保險核心動能穩健，整體獲利表現良好，子公司的中信銀前八個月稅後淨利199.70億元、年成長6％；台灣人壽稅後盈餘216.81億元、年成長43％。

中信金強調，目前銀行存放款業務動能維持良好，財管手續費受惠產品多元及數位化創新服務，較去年同期有雙位數的成長。此外，保險銷售動能佳，投資業務因掌握市場趨勢，操作表現良好，帶動保險獲利持續創新高。

台新金控自結8月稅後淨利18.9億元，包含認列彰銀股利7.7億元，累計前八個月稅後淨利165.2億元，EPS為1.41元。台新金控指出，各主要子公司獲利表現穩健成長，台新銀行當月核心業務獲利動能持續穩健，提存前損益獲利較前月上升，累計前八個月稅後盈餘91.31億元、年成長4％。台新證券累計前八個月稅後淨利11.22億元、年成長達106.63％。

台新金控說明，新加入的獲利引擎台新人壽，因保費收入持續成長，責任準備金跟著增加，且受到新台幣升值影響，匯兌損失增加略為抵銷，累計稅後淨利3.5億元，也較去年同期成長。

其他金控前八個月累計稅後淨利及年成長方面，元大金為257.99億元及43.73％，EPS也來到2.13元；第一金為149.94億元及22.14％；合庫金為148.25億元及33.1％；玉山金為144.48億元及13.31％；永豐金為116.69億元及41.53％；日盛金為31.76億元及51.31％；國票金為28.43億元及26.92％。

(時報資訊)

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