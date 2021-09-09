台灣機械設備8月出口值29.67億美元，創單月新高。前八月出口215.23億美元，改寫同期新高。台灣機械工業公會秘書長許文通表示，預期今年出口值挑戰310～320億美元，將攀史上新高。

機械公會統計，8月機械出口值29.67億美元，年增37.4％，連續12個月成長，增幅改寫中美貿易戰以來歷史新高，如以台幣計，出口值約新台幣827.21億元，年增29.8％。其中工具機出口值2.60億美元，年成長62.0％，締造今年單月新高。

電子設備前八月出口值32.4億美元，居台灣機械設備出口首位、占比15.1％，年成長46.4％；檢量測設備29.16億美元居次、占比13.5％、年成長24.8％；工具機出口值17.55億美元，回升至第三大產品，占比8.2％、年成長22.2％。前八月銷大陸69.57億美元居冠、占比32.3％；輸美45.56億美元、占比21.2％；銷日本13.58億美元、占比6.3％。

工具機從下單到出貨至少2～3個月，大型機台交期都是半年至一年，第二季新接訂單從第三季起陸續出貨，不受近期大陸經濟成長趨緩影響，台灣工具機暨零組件公會預估，今年工具機出口值年成長25％～30％。

新台幣升值、疫情再起、原物料上漲與關鍵零組件交期拉長，以及運費飆漲8～10倍以上，壓縮國內機械業者獲利空間，業者得在提高售價與接單之間費心兼顧，這些都是機械（含工具機）業面臨考驗。

機械公會理事長魏燦文指出，台灣電子產業出口暢旺，新台幣匯率持續走高，不利競爭，也對台灣機械業出口競爭與長期發展造成負面影響，呼籲政府對穩定新台幣匯率，維持與競爭對手國間出口競爭力，應有積極的作為。

(時報資訊)