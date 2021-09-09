勞動部8日公布最新無薪假統計，總計有3,457家事業單位，無薪假實施人數3.57萬人，較上期大減1,365家，人數減少2萬2,968人。其中減少最多就是住宿及餐飲業，有478家停止實施、減少1.16萬人。但實施無薪假人數最多行業也仍是住宿及餐飲業。

此外，重災區是支援服務業，不降反升，實施無薪假人數8,499人，比上期增加123人，家數1,182家也比上期增加76家。黃維琛解釋，受邊境管制，再加上交通部未進一步推出紓困措施，疫情對旅行社衝擊依舊存在。

自防疫三級警戒實施後，住宿餐飲業無薪假人數一度飆至2萬6千多人，即使警戒降級，上周人數仍有2萬4,795人，但本周降至1萬3,158人，一周內減少1萬1,637人，批發零售業則減少3,901人、運輸倉儲業少3,704人，三行業減幅皆落在五成左右。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，這次無薪假人數減少最多前三大是住宿餐飲業、批發零售業、運輸倉儲業等三大行業，三行業總計減少逾1.9萬人，可見開學效應發威，消費人潮回籠。他表示，雖不排除有減班休息通報時間差因素，但初步了解，不少店家都表示9月不會再實施減班休息，且多為餐飲業，規模稍大的旅館等事業單位有的已確定9月不會實施無薪假。

從行業別來看，實施無薪假人數最多仍是住宿及餐飲業，有642家、1.31萬人，與前一周相比，家數與人數砍半，其次為批發及零售業，有647家、3,924人，與上周相比，家數減少467家、3,901人，大幅減少還有運輸及倉儲業，家數降至154家，實施人數減少至3,555人。

(時報資訊)