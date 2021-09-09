行政院會9日將拍板紓困振興第四次追加預算案，總額1,600億元中，主要是振興五倍券1,200億元，防疫和紓困預算400億元。儘管本土疫情趨嚴，Delta病毒入侵社區，但五倍券上路與預約時程維持不變，規劃10月初上路，9月下旬開放紙本券預約與數位綁定。

經長王美花8日出席「東協台商千大調查結果發表」受訪時也表示，五倍券現在按照既定行程在規劃，若有變化行政院會通盤考慮，對於電商爭取納入五倍券適用範圍，有提優惠雙贏的方案，原則都會納入。

紓困振興特別預算總額上限為8,400億元，尚餘1,600億元額度，行政院會9日將通過第四次追加預算案，總額1,600億元，並送請立院優先審議通過。據悉絕大多數部會振興加碼券如動滋券、客庄券、藝FUN券、農遊券等，都爭取納入1,600億元特別預算，僅少數部會如國發會地方創生券，則動用國發會經費。

五倍券規劃在10月初發行，紙本券與數位券都一套10張，使用期限至2022年4月30日，商家兌領部分，將從10月15日起至明年6月底。數位券規劃9月22日開放綁定，包含綁定信用卡、電子支付、悠遊卡或一卡通等，民眾可透過五倍券官網或數位支付業者的網頁綁定。

據悉，防疫經費包括衛福部相關防疫醫療獎勵經費，例如疫苗施打工作費用、醫療篩檢站相關經費，交通部編列給防疫計程車、旅館的防疫補貼等費用。

五倍券可領取對象為我國國民，且明年4月30日前出生嬰兒、及擁有永久居留權外籍人士等皆可領取，所有實體店家、攤商都可使用五倍券，排除境外電商。

至於蘇揆日前鬆口，電商業者若能提出多贏方案，就會考慮列入適用範圍，王美花說，經濟部認為可考慮納入電商，目前有大型電商提出多贏方案，像是在首頁設置振興五倍券專區，列入小農、中小企業、餐飲等受困產業，並給予上架手續費優惠。而八大行業無法復業，經濟部將給予補助，目前掌握有6千家左右，員工有3萬人，近日會敲定。

(時報資訊)