新北幼兒園群聚感染再擴大，8日新增7例，累積23人確診。指揮中心指揮官陳時中公布基因定序確定為Delta，強調「Delta已入侵社區」，將評估是否升三級警戒，目前還沒有升級打算。為防範疫情再擴大，新北宣布禁止內用、公有場館關閉一周，至9月15日止。

此外，8日新增7例本土確診案例，上午金融圈群組瘋傳本土病例新增50例，投資人恐懼情緒導致台股下殺200多點，指揮中心發言人莊人祥澄清該訊息是謠言。陳時中表示，若查證出來源，交由檢調來辦理。副指揮官陳宗彥補充，刑事警察局已立案偵辦。

陳時中指出，本土新增個案都是幼兒園群聚疫情擴大，包含台大醫院麻醉人員，與埃及返台幼童家長和另一戶人家，埃及個案暫列境外移入，而台大醫院麻醉醫護個案，為打2劑莫德納首例出現突破性感染者，並沒有擴散到台大醫院。

與幼兒園板橋某社區大樓有6人確診，陳時中指出，目前已清空大樓，新北已準備400間集中檢疫所。而新北幼兒園群聚案目前共匡列1,062人，最新病毒基因定序結果新北幼兒園群聚與長榮機師感染病毒都是Delta，但兩者是不同感染源。

他說，Delta已入侵社區大樓，「源頭還是要更多資訊進來才可以判讀，也有可能找不到原因，把相關確診者疫調先釐清，這是比較可行的方式。」專家諮詢小組召集人張上淳則證實，這次群聚感染有數波傳染，應不只一波。

至於是否升級全國警戒？陳時中回應，「疫情沒控制住，會考慮升級，但目前還沒有考慮」。至於是否會改變疫苗政策？陳時中說，仍以第一劑覆蓋為主要目標。

新北市長侯友宜已宣布餐飲業、美食街等餐飲場所，自9日起禁止內用至9月15日，公有場館不論室內、外關閉至9月15日。

台北市則暫不跟進，台北市長柯文哲表示，雖然雙北是共同生活圈，但台北市目前沒有確診案例，暫不提升防疫等級，可以外帶還是外帶，沒有要禁止內用。但若Delta有個案入侵校園，台北市將進行全校停課14天。

(時報資訊)