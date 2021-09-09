前中研院院長、現任生策會會長翁啟惠，繼2014年獲得沃爾夫化學獎後，美國時間9月8日再獲得2021年威爾許化學獎（WelchAward in Chemistry），由於兩大獎被視為是諾貝爾獎的前哨，外界看好翁啟惠諾貝爾獎之路已近。

威爾許化學獎的目的是促進和鼓勵基礎化學研究，並以實質性方式承認化學研究對造福人類貢獻價值。翁啟惠是台灣第一位獲此大獎。

翁啟惠是世界首位成功以酵素技術大量合成複雜多醣體（多醣及醣胜肽）及醣蛋白的科學家，這個突破性的合成方法，使得複雜多醣體及醣蛋白，如治療性抗體，能進入臨床研究並用來開發治療癌症、傳染性疾病、心臟病、中風及各種發炎疾病的新藥。

他所發明的「程式化一鍋式反應」也是第一個自動化合成多醣體的化學方法，可快速合成寡醣，並製作醣晶片，對生物與醫學皆深具創新與啟發之意義與作用。

最近翁啟惠更與基因體研究中心研究員馬徹團隊開發廣效疫苗，研發不怕病毒突變的單醣化棘突蛋白（S蛋白）疫苗，更找到超級單株抗體「m31A7」，該單株抗體對抗新冠病毒的能力，較現在全球所有單株抗體療法優越百倍以上，而備受全球關注。

翁啟惠於2006年回台擔任中研院院長，帶領40多位研究人員投入醣分子科學領域，開發醣晶片、均相化抗體、癌症疫苗、癌症篩檢、廣效流感疫苗以及抗生素的技術發明，也透過專利申請並技轉給業界。

浩鼎的OBI-822／821乳癌新藥是來自於他的發明，他也把17項包括醣蛋白、醣晶片等系列產品專利，技轉由鑽石基金、潤泰集團、玉山金控成立的醣基生醫，並技術入股五成股權，折合股本對價約6億元，創下台灣最大技轉授權案。

這些包括醣蛋白、醣晶片、醣探針和抗流感藥物與檢測產品的發明專利，翁啟惠已奉獻給中研院，如果醣基新藥開發成功，中研院將有享有40％的回饋金，另60％為政府所有。

(時報資訊)