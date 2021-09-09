打造生技業台積電，行政院會9日將拍板新版《生醫條例》，租稅優惠展延十年，並將生技代工業（CDMO）納入租稅優惠適用範圍，新增設備投資抵減，凡投資1,000萬元以上、10億元以下全新機械、設備或系統，可享當年度抵減營所稅額5％，或分三年抵減3％，但上限不逾當年度營所稅額30％，預明年元旦上路。

《生技新藥產業發展條例》年底落日，新版草案決再延十年，從2022年元旦起至2031年底落日，名稱修正為《生技醫藥產業發展條例》。行政院本周已和立法院民進黨團完成黨政協商，化解黨籍立委對再生醫療定義疑義，並列為立法院本會期優先法案，力拚年底前完成三讀，讓生技業租稅優惠可無縫接軌。

生技CDMO是指受託研發及製造生產代工業，修正草案將「受託開發製造生產」新藥及新劑型製劑、高風險醫材、再生醫療、精準醫療、數位醫療及其他策略性產品，納入擴大租稅優惠適用範圍。

國發會主委龔明鑫受前羅氏技術營運總裁楊育民啟發，修法過程中決定大力支持生技業CDMO發展，且台灣過去成功經驗多半在製造，若能強化CDMO，讓生技代工業擴增關鍵產能，補上生技供應鏈最後一塊拼圖，對台灣生技業產值將大為加分。

目前看好細胞治療、核酸及高技術門檻型藥物、高風險醫材代工製造，納重點支持項目。知情官員說，這次修法新增設備投資抵減優惠，可說是為CDMO業「量身打造」，因CDMO業才需大量、高價機械、設備或系統，研發新藥並不需要。

為鼓勵天使投資人，新增個人股東租稅優惠，個人股東對同一生醫公司當年度投資額達百萬元，取得新發行股份且持股滿三年，可就投資金額50％限度內，自當年度起二年內減除綜合所得額，每年減除金額以500萬元為限，但投資生醫公司需設立登記日起未滿十年公司；CDMO則是未滿五年。

修正草案加碼法人股東投抵，每一年度股東投資抵減總額以不超過營利事業當年度應納營所稅額50％為限。

另研發投抵抵減率自35％下修到25％，五年內抵減，每年抵減上限50％未變，但刪除人培投抵，並增訂高階專業人員、技術投資人取得技術股達二年，轉讓、贈與或作為遺產分配時，以「轉讓價格」或「股票取得價格」孰低計算所得課稅，留住人才。

(時報資訊)