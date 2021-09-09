Delta變種病毒爆發，股民紛紛「鳥獸散」，融資單日大減22.1億元。針對台股失血又失溫的現象，康和證券投資總監廖繼弘認為，月線17,077點將是台股多空對峙的重要關鍵；永豐投顧總經理李學詩則認為，建議投資人等待不確定因素釐清後再進場承接。

台股8日盤中謠傳確診Delta變種病毒人數暴增至50例，投資人買氣「down」到谷底，合計9月以來融資餘額已減肥52.82億元。

所幸，買賣當沖比8日降溫至42.29％，其中長榮、陽明、聯電、萬海及新唐躋身當沖交易前五大，合計當沖交易（買賣金額）高達1,070億元，市場人氣過度傾斜。反觀個股單日成交量在百張之下激增至594檔，其中不乏材料-KY、禾聯碩、信驊等高價股。

擔憂疫情再度升溫，三大法人轉賣台股85億元，並分別提款聯電及長榮17及12.7億元，由於該兩檔為今年台股多頭先鋒，法人大賣重創投資人信心。

統一投顧董事長黎方國表示，台股8日重挫來自於Delta變種病毒的利空及Fed恐將減債的壓力，使得股市資金加速退場；現階段，電子業的產業雜音很多，如長短料、重複下單、砍單等疑慮，建議投資人此時降低持股水位，等待訊息釐清。

廖繼弘以「鳥獸散」來形容8日的台股，他指出，自營商8日賣超70.41億元，減碼金額異常龐大，強勢股如ABF、IC設計、晶圓代工及金融股均呈現重挫。廖繼弘直呼台股失血又失溫。

李學詩表示，台股反彈至17,500點已達滿足點，市場遂開始以高規格嚴格檢視基本面變化，台股8日失守季線，若疫情持續嚴重及電子業長短料短期無法解決，另一方面，美股開始反應縮減購債利空，台股將朝著年線尋求支撐，本波反彈行情恐已告終。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意