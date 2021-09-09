友達公布2021年8月自結合併營收為327.1億元，較上月減少1.9％，較去年同期增加34.9％。雖然8月、9月面板價格走跌，不過面板從去年6月起漲至今價格翻倍，目前價格仍處於高檔，預期c今年仍可望繳出四個季度都獲利的表現。

友達8月自結合併營收為327.1億元，較上月減少1.9％，相較去年同期仍大幅增加34.9％。8月份面板總出貨面積達217.1萬平方米，較7月份增加3.6％。雖然8月面板價格大跌，不過時間點落在下旬，因此對於面板廠營收表現影響還不大。

彩晶公布8月份自結合併營業收入約為21.2億元，較前一個月減少約9.2％，較去年同期增加約11.2％。8月份中小尺寸面板出貨量為4,693萬片，較前一個月減少約0.9％，大尺寸監視器面板及自有品牌產品出貨量37.3萬片，較前一個月減少約9.7％。

中小尺寸面板第二季就因為東南亞地區疫情加劇，智慧型手機面板拉貨動能轉弱，進入第三季，亞馬遜封號事件、以及大陸市場嚴格管控補教業，都使得平板電腦市場受到衝擊。

智慧型手機和平板電腦兩大應用轉弱，拖累第三季中小尺寸面板價格緩步下滑。

大尺寸面板價格走勢也在第三季反轉，延續8月下旬的跌勢，9月電視面板仍全線大跌，各尺寸單月價格跌幅高達10～15美元，估計第三季電視面板價格平均跌幅高達8～15％，其中32吋等小尺寸電視面板全季跌幅更超過兩成。

不過面板價格自去年中起漲以來，多數尺寸面板價格幾乎都翻倍，目前面板價格仍在高檔水準，舉例來說，55吋面板去年9月均價約145美元、32吋面板均價約50美元，目前55吋面板均價約202美元、32吋面板均價約69美元，兩者之間還有高達30～40％的差距。法人預估，面板廠第三季獲利仍將處於高檔，今年還是可望繳出四個季度都獲利的表現。

(時報資訊)

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