IC載板產業供不應求趨勢不變，加上傳統旺季到來，新品啟動拉貨有利於HDI需求升溫，帶動欣興8月營收再創歷史新高，8日欣興公布8月營收95.71億元、月增4.96％、年增27.99％，累計前八月營收達645.43億元、年增12.46％，續創歷年同期新高。

欣興表示，如先前法說會所上釋出的展望，第三季會是一年中最旺的一季，載板供給吃緊的狀況延續，稼動率維持滿載，HDI來自手機、筆電、平板等需求，稼動率也會拉升至80-90％，其他產品線如傳統板、軟板、軟硬結合板等也有所成長，對於下半年整體營運正面樂觀看待。

HDI由於輕薄短小的特性，每年傳統旺季跟隨消費性電子、可攜式裝置需求升溫，尤其美系手機大廠新品放量，各家HDI業者產能就會吃緊，而近年在5G的催化下，終端產品規格升級，HDI也開始跨入汽車電子、伺服器、繪圖卡、航太等領域，中高階HDI自去年下半年來，也同樣供不應求。

而載板供需不平衡的狀況更加嚴重，因應載板產能吃緊，欣興近年積極擴產加大投資力道，2019年至2022年預計資本支出約990億左右，其中85％為載板。新產能規劃上，2021年以去瓶頸方式增加10％產能，主要在下半年陸續加入貢獻，2022年有楊梅廠新產能及山鶯廠重建。

欣興提到，載板需求依舊暢旺，不論是ABF或是BT，基本上能開多少、客戶就要多少，預期下半年兩岸設備陸續到位後，將是開始顯現投資效益的起跑點，尤其明年新產能、新產品加入貢獻，可望帶來更顯著的成長。

持續大手筆投資的同時，欣興也重申，公司注重長期、安全的合作關係，會持續注意產業變化和短中長期發展，董事長曾子章於日前股東會上也提到，目前整體投資規劃已經涵蓋到2025-2026年，欣興有信心逐年成長到2026不是問題。

(時報資訊)

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