蘋果公司正式發出秋季新品線上發展會邀請函，將在美西時間14日、台灣時間15日凌晨舉行，台灣及中國通路市場近日紛紛針對iPhone 12等舊款手機提前降價，電信三雄近日也相繼啟動iPhone等品牌手機舊機換新機活動，刺激買氣。

電信業者表示，依照往例，iPhone新機上市同時，蘋果公司也會針對舊款iPhone發布同步降價訊息，而近幾年蘋果公司針對前一代iPhone機種降價幅度也有愈來愈大趨勢，從早期3,000~4,000元、去年iPhone 12上市時，iPhone 11等機種甚至調降5,400元左右。

近日部份通路商已提前反應iPhone新機上市，iPhone 12最高甚至調降超過6,000元，電信三雄近日則相繼啟動舊換新活動。

中華電信官網公布10月1日推出舊機換新機活動，除了iPhone6以來的歷代手機，亦將三星、Sony、OPPO、REALME及華碩等五大品牌納入，合計近200款機型提供舊換新，多款Apple Watch也同步納入舊換新行列，其中，又以去年上市的iPhone 12 Pro Max 512GB最高可以折價24,300元，行情最好，上市6~7年的iPhone 6/6S也可折抵1,000~2,000元，舊機換新機活動將為期一個月。

台灣大哥大將舊機換新機列經常性活動，9月針對蘋果、三星、Asus、華為、LG、OPPO、Realme、Sony及小米手機提供舊機換新機，目前以iPhone 12 Pro Max 512GB版本最高折價26,600元最高。

遠傳電信將於10日推出「手機舊換新」加碼優惠活動，活動期限至10月31日止，且不限遠傳用戶，換購指定新機額外再加碼折抵、最高再折4,000元，且不限換購新機，3C家電、配件等亦可直接折抵。

(時報資訊)

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