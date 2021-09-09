蘋果宣布14日舉辦線上新品發表會，外界普遍預期當日除了發表4款iPhone 13新機之外，也將發表Apple Watch 7、AirPods 3及iPad Mini 6等多款新品，甚至有可能推出AR或VR頭套裝置。

蘋果7日宣布秋季新品發表會訂於美西時間9日14日上午10時（台北時間15日凌晨1時）舉行。去年受到疫情影響，蘋果延到10月才發表iPhone 12。今年雖然恢復往年慣例在9月發表最新iPhone，但因Delta變種病毒肆虐，蘋果只舉辦線上發表會。

去年推出的iPhone 12是蘋果首款5G iPhone，除了全面翻新設計還增加Mini及Pro Max兩種尺寸，因此外界普遍預期14日亮相的iPhone 13將延續前一代的4種款式。蘋果在iPhone重大變革的下一年通常只會做些微調，但消息指出iPhone 13依舊有些亮點，例如強化後的相機功能將在攝影時支援人像模式，且iPhone 13及13 Mini的背面雙鏡頭將首度採用對角線配置。

同樣預計在14日亮相的Apple Watch 7將採用今年夏天發表的WatchOS 8作業系統，可望新增血糖監測功能。近年熱銷的無線藍牙耳機AirPods也將推陳出新，新增媲美AirPods Pro的空間音訊功能。

在平板電腦方面，蘋果今年初已發表過新款iPad、iPad Air及iPad Pro，這回估計輪到iPad Mini推出新款。另有分析師預測蘋果將在14日發表第9代iPad，除了外型更輕薄之外，運算速度也更快。

蘋果去年宣布Mac產品線將改用自家生產的M1晶片後，外界便推測今年發表的新一代Mac系列產品包括MacBook Pro、Mac Pro、Mac Mini都將內建M1晶片。蘋果先前發表的24吋iMac已內建M1晶片，估計這次將輪到27吋iMac內建M1晶片。

在其他裝置方面，蘋果顯示器Pro Display XDR可望推出平價版，也有傳聞指出蘋果將推出亞馬遜Echo Show智慧螢幕的競品，甚至可能推出擴增實境（AR）或虛擬實境（VR）頭套裝置。

(時報資訊)