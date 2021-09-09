聯電董事長洪嘉聰8日獲頒清華大學頒授名譽博士學位，這也是他的第一個名譽博士學位。對此，洪嘉聰感到非常高興，並歸功聯電優秀員工的努力。他表示，聯電1980年創立時股本才0.9億元，1985年掛牌上市股本僅8億元，首日盤中還跌停板。他1990年加入聯電時年營收僅39.9億元，但今年營收將突破2000億元，成長超過50倍，有幸見證台灣半導體產業的高度成長，未來還會帶領聯電再創新高峰。

清華大學8日頒授聯電董事長洪嘉聰名譽博士學位，表彰他對台灣產業及社會的貢獻。頒授典禮於8日上午十點半舉行，洪嘉聰不到十點就已到場等候，顯示對此一榮譽的重視。聯電關係企業智原總經理王國雍、迅捷投資董事長關鈞、聯電共同總經理簡山傑及財務長劉啟東等一級主管均出席，同為清大校友的閎康董事長謝詠芬、力旺董事長徐清祥等也到場參加。

洪嘉聰感謝清大前校長劉炯朗推薦他為名譽博士，並表示劉炯朗自2006年起擔任聯電獨立董事，對聯電發展給予許多指導，在聯電策略轉型的過程中提供關鍵性支持。洪嘉聰表示，聯電走過半導體產業崛起而帶動經濟升級歷程，並從IDM廠轉型為晶圓代工廠，由小公司成長到國際型企業，這項成就不只是個人榮譽，也是清華大學對聯電長久以來耕耘半導體產業的肯定，他以成為清華人為榮，未來將持續深化雙方合作，並期望成為產學合作的最佳範例。

洪嘉聰1990年加入聯電，從財務部經理做起，歷任財務長與資深副總經理，2004年曾獲選為亞洲半導體業最佳財務長，2008年升任董事長，為聯電成立以來、以及半導體業少見從財務長升任董事長的第一人。清大肯定洪嘉聰帶領聯電調整經營策略，轉型成專注特殊技術的領先者，並從強化財務結構、擴充具成本競爭力產能等貢獻。

洪嘉聰表示，聯電成立至今的40多年間，清大對於聯電的幫助實在太大了。在他服務的這30年間，看見聯電與清大建立良好關係，在研發、智能製造等領域多有交流。聯電董事會九名成員中，就有二席為清大教授，公司副總經理以上的高階主管也有五位是清大畢業的優秀校友，相信未來聯電及清大能在各方面有更多合作。

(時報資訊)

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