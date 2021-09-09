全球晶片供應吃緊，掀起跨國擴產競賽，美國半導體龍頭英特爾（Intel）為了應戰，打算豪擲800億歐元（950億美元）在歐洲建置兩座新廠，擴充在當地的晶片產能。

　英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）7日指出，該公司擬在歐洲尋覓新址，增設兩家晶片工廠，而且不排除進一步擴大生產。外界揣測德國與法國是可能的地點，波蘭也在英特爾的候選名單之列。

　基辛格說，為了這項擴廠計畫，英特爾10年內共計投資多達800億歐元，正當電腦、汽車、電子產品對晶片需求若渴之際，新廠設施應能迎合半導體的海量需求。

　英特爾的競爭勁敵、全球晶圓代工龍頭台積電（TSMC）今年曾表示，未來三年內斥資1,000億美元擴充產能，投資金額創新紀錄。另三星電子上月指出，往後三年投資額計畫加碼三分之一到2,050億美元以上，為的是成為晶片製造的領頭羊。

　英特爾將汽車晶片視為戰略優先項目。基辛格周二表示，預估2030年前晶片將占汽車製造成本的20％，是2019年占比（4％）的五倍。基辛格也提到，往後10年汽車晶片市場整體產值，預料擴張到1,150億美元，是目前規模逾兩倍。

　全球大鬧晶片荒，汽車製造商首當其衝。美國福特和通用汽車上周表示，晶片短缺迫使他們減產。日本汽車龍頭豐田上月指出，9月全球預計減產四成。

　英特爾透露，計畫將愛爾蘭工廠的產線轉作生產汽車晶片，還成立晶片設計團隊，協助其他業者調整設計，以便他們利用英特爾的製造產能。

(時報資訊)

#晶片荒 #英特爾 #半導體 #台積電

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