先進製程晶圓代工產能已成各國兵家必爭之地，在台積電宣布三年1,000億美元擴產計畫後，英特爾宣布在歐洲投入950億美元興建新晶圓廠，而三星日前宣布旗下晶圓代工事業在2030年前將投入1,500億美元進行技術研發及建新產能。

全球三大半導體廠的軍備競賽不是只有在資本支出上。原本半導體市場分工明確，三星是全球最大記憶體廠，台積電是全球最大晶圓代工廠，英特爾是全球最大IDM廠並生產電腦處理器，但隨著三星及英特爾開始跨入晶圓代工市場，台積電仍穩居市場龍頭，顯然晶圓代工經營模式（business model）並不是有錢就可做到。

新冠疫情去年爆發至今，半導體產業結構性產能短缺問題浮上檯面，加上美中貿易紛爭延宕，先進製程及成熟製程晶圓代工產能全都供不應求，各國為了自己建立半導體生產鏈，開始透過政府力量對半導體廠進行補貼，而半導體的產業競爭不在是單純的供需問題或技術問題，政治力的影響正在深化，地緣政治局勢開始成為半導體產業的投資重要考慮及評估因素之一。

然而地緣政治不會只有國與國、地區與地區之間的紛爭，地緣政治在每個國家內的影響與日俱增。對英特爾來說，能否爭取到足額補貼，已成為英特爾在美國或歐洲等地投資建廠的重要指標。而在美國國內，英特爾則積極遊說，政府補貼只能給真正的美國企業，對在美國設廠的台積電及三星來說，若因此不能獲得美國政府補貼，顯然就會是受到政治力的影響。

台積電面臨全球地緣政治壓大，除了在美國設立5奈米晶圓廠，業界傳出台積電很快就會在日本設廠，並且評估去德國設廠。而台積電能否拿到日本、歐盟的補貼，已成為投資與否關鍵原因。而在台灣，台積電也受到地緣政治影響，特別是地方首長選舉快到了，高雄不斷喊話要台積電去投資，台中也希望爭取新廠落地，去或不去都可以政治解讀，但就公司治理角度來說卻不見得加分。

(時報資訊)

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