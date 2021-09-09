Delta變種病毒來襲，8日盤中市場傳聞確診個案高達50例，引發恐慌性賣壓，自營商更賣超70億元、史上第十高，導致加權指數一度重挫261點，所幸外資搶補台積電7,199張，配合八大官股券商終結三天賣超百億元，反手鎖定富邦金、中華電等權值股，轉為買超41億元強力拉抬下，尾盤爆出202億元大量急拉62點，指數跌勢大幅收斂，終場收跌158點，但季線仍宣告失守。

第一金投顧董事長陳奕光針對自營商自營及避險部位賣超70億餘元，以「自殺盤」來形容，因外資僅僅賣超近11億元，反而是內資「自殺」；而台積電尾盤最後一筆急拉5元，以619元小跌4元作收，主因外資買超7,199張，帶動的「拉積盤」穩盤，市場趁著疫情消息「利空測底」，接下來16,893點頸線位置要守住，否則恐會向8月的16,248點測底。

台新投顧副總黃文清分析，短期因為擔心疫情，再加上投信結帳，下周中秋節連假前賣壓提前退場，因此，短期內可能回測萬七大關，不過，半導體旺季效益仍在，中長期仍偏多。

統一投顧董事長黎方國也表示，考量歐美陷入抑制通膨與持續穩經濟兩難，加上Delta疫情肆虐，科技產業景氣第四季雜音頻傳，漲價概念股價格鬆動等，預期指數空間有限，類股表現分化，建議擇優選股，以高殖利率概念股，業績較佳的晶圓代工、IC載板、矽晶圓、伺服器供應鏈及新能源電動車概念股為主。

外資8日只小賣超10.76億元，投信賣超4.35億元、連三日賣超，自營商自營賣超大砍51.37億元，避險部位也賣超19.04億元，合計三大法人賣超85.47億元。

此外，外資除了搶補權王台積電之外，8日也逆勢敲進聯發科、陽明、同欣電、欣興、南電等，有助指數收斂。

官股券商終結連三日賣超近百億元，8日搶補41.76億元，主要鎖定萬海、中華電、富邦金、鴻海、長榮及聯電等權值股加碼，台股最後以17,270點作收，守住17,200點，但季線17,398點仍宣告失守。

惟展望台股後市，本土投顧圈早有人看的相當保守，最新出具9月台股展望報告指出，目前台股上檔套牢賣壓沉重，預期指數區間16,000～17,200點。陳奕光也認為，短期台股難以再見到高點，光輝十月有機會出現今年「最後火花」，屆時配合「光輝十月」及9月營收、第三季季報表現優良的消息，可望再漲一波。（相關新聞見A3）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意