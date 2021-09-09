國泰人壽鑫飛揚變額年金保險、國泰人壽鑫飛揚外幣變額年金保險 近年來「退休規劃新寵兒－投資型附保證商品」掀起一陣熱潮，2019年至2020年全業界附保證商品銷售量從約110億元飆升至約620億元，惟今年3月起新法規上路，規定此類商品之身故保證費用需依年齡與性別不同收費，收取方式為扣除保戶持有單位數，而國人仍偏好較穩定的每月現金撥回金額，因此國泰人壽考量保戶需求，領先業界推出雙撥回機制的投資型附保證保單「國泰人壽鑫飛揚（外幣）變額年金保險（以下簡稱鑫飛揚）」，提供保護下檔風險之身故保證，並透過每月額外單位撥回機制，降低費用對單位數的影響。

鑫飛揚具備以下三大特色，讓您在長期退休規劃時可更為安心：第一，每月收入高高低低，「鑫飛揚」更貼近您對穩定現金流的需求。「鑫飛揚」領先業界首創附保證類全委帳戶有「雙撥回機制」，即每月除了享有「現金撥回」之外，還同時額外享有「單位撥回」，幫保戶增加投資標的單位數，其中現金撥回可打造類月退俸；單位撥回則可減少費用對單位數的影響，讓現金流更穩定，並搭配波動度控管機制，適合喜歡穩健投資的保戶。

第二，退休意識崛起，「鑫飛揚」陪您一起面對退休規劃課題。在這高齡少子化且勞保收支短絀惡化的世代，民眾必須及早為未來退休生活做準備，退休規劃不再只是屆退族的課題，故有別於過去附保證商品主要銷售予中高齡族群，「鑫飛揚」擴大承保年齡為15足歲至70歲，滿足更多保戶的退休理財需求，打造美好的退休生活。且相對投資型壽險之保險成本會隨年齡增加而變多，「鑫飛揚」之身故保證費用率於投保時即固定，越早投保享更低費用率。以30歲女性為例，每年身故保證費用率僅需約0.072％，長期下來有機會能累積更多資產，鼓勵民眾盡早進行規劃。

第三，投資環境動盪不安，「鑫飛揚」替您守住資產。如美國升息和疫情造成的市場波動，常常讓投資人進行規劃時會相對緊張，而「鑫飛揚」具身故保證機制替民眾守住資產，若於年金累積期間內不幸身故，國泰人壽提供身故至少給付總保費的保證（假設無匯差），無論投資績效好壞，保戶皆可保全財富並傳承子女，讓保費有去有回，可安心長期持有。

國泰人壽提醒，購買投資型保單的保戶仍需自負投資盈虧，受託投資機構／基金經理公司以往之經理績效不保證投資標的之最低投資收益，保戶在投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規劃。

(時報資訊)