大陸日前規定，青少年只有周五、周六、周日及法定假日晚上8點到9點可以玩網路遊戲1小時，繼之在8日，中共中央宣傳部、大陸國家新聞出版署有關負責人會同中央網信辦、文化和旅遊部等部門，對騰訊、網易等重點網路遊戲企業和遊戲帳號租售平台、遊戲直播平台進行約談。

大陸官方強調，近期將上線防止未成年人沉迷網路遊戲舉報平台，網遊企業與平台要深刻認識防止未成年人沉迷網路遊戲的重要性與緊迫性，要加強網路遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向，堅決抵制拜金主義、娘炮等不良文化。

新華社報導，約談強調，各網路遊戲企業和平台要嚴格落實通知各項要求，不折不扣執行向未成年人提供網路遊戲的時段時長限制，不得以任何形式向未成年人提供網路遊戲帳號租售交易服務。要加強網路遊戲內容審核把關，嚴禁含有錯誤價值取向、淫穢色情、血腥恐怖等違法違規內容，堅決抵制拜金主義、娘炮等不良文化。要防止過度集中甚至壟斷，把重心放到推動科技創新、更好滿足人民精神文化生活新期待上來。要強化遊戲充值金管控，杜絕擅自變更遊戲內容、違規運營遊戲等行為，堅決遏制唯金錢、唯流量等錯誤傾向，要加強遊戲直播管理，禁止出現高額打賞、未成年人打賞等情況。

近期將上線防止未成年人沉迷網路遊戲舉報平台，及時受理和處置問題線索，對落實不到位的企業，發現一起嚴處一起，確保防沉迷工作落到實處、取得實效。

與此同時，大陸官方8日公布了自今年6月起開展的「淨網」集中行動取得的階段性成效。大陸執法監管部門6月至8月底，共取締關閉網站4800多個，處置違法違規帳號800多萬個。針對美方認為中國加強市場監管，可能加劇市場風險一事，大陸外交部發言人汪文斌8日表示，加大反壟斷監管力度，查處不正當競爭行為是許多國家管理經濟活動的慣常做法。這有利於從根本上促進中國經濟實現公平、有序、可持續的增長與發展。

(時報資訊)