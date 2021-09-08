美國股市自去年疫情爆發，觸底反彈後開始1整年的牛市，指數屢創新高，但近期摩根士丹利突然看空美股，預告年底可能出現10至15%的跌幅，直指如今漲勢暗藏太多不確定性，消費者信心、確診病例激增、中東地緣政治等因素都將牽動美股神經。不過這些都未影響該公司對美國經濟成長的樂觀態度。

美股從去年3月疫情迄今，並未出現超過10%以上的跌幅，標普500指數一路走高，2021年迄今創下54個收盤新高紀錄，但美股雖然一路走高，但仍暗藏許多潛在風險，消費者信心指數下滑、8月非農就業數據、確診病例激增等問題等。

綜合外媒報導，摩根士丹利財富管理部門投資長沙利特（Lisa Shalett）表示，美股的走勢很脆弱，需要重新調整定價來應對利率調升和通膨走高，預估標普500指數年底前將出現10%至15%的跌幅。

沙利特警告，現在股市的漲勢帶有許多不確定性，儘管如今局勢變化莫測，Fed政策、消費者指數信心大將、中東的地緣政治、美國確診病例激增等因素，美股不僅不受任何影響，還屢屢創下歷史新高。

鑒於上述所言的情況，沙利特表示，儘管他們依舊看好美股牛市，但仍認為有必要適度修正，以恢復風險溢價，並未有選擇性的積極選股投資人保留遠期回報。

另外，沙利特提到，美股如今的漲勢，是基於投資人對Fed謹慎調整貨幣政策的信心，但同樣的，政策調整所帶來的風險，外加美股9月季節性疲軟，也會為美股前景增添不確定性。

(時報資訊)

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