全球海運供應瓶頸持續延燒，航運運價居高不下，帶動長榮單月營收首度突破500億關卡，8月營收以500.21億元創下新高紀錄，月增9.02%，不過許多網友對比7月營收21.6%月增幅，認為8月營收才月增9%，成長似乎逐漸趨緩，但有內行網友表示，長榮一直有大小月問題，如今小月還月增，看來9月要飛天了。

後疫情時代需求暴增，航運運力吃緊，推升運價走高，帶動長榮8月營收繳出佳績，達到500.21億元，月增9%，年增164.7%，再創歷史新高，今年1至8月營收累計高達2858.2億元，年增131.72%。

消息一出後，見長榮8月營收再度突破天際，網友紛紛驚嘆不已，「真的是滿強的」、「好強」、「單月500億營收，是真的強」、「蠻強的喔」、「貨櫃真的好強」、「500E有點猛」、「這營收已經快拼到全台前三了」。

然而，相較7月營收月增21.6%，PTT股板網友回應，「才9%，下去」、「真的不行，月增才9%」、「上個月月增21%耶，這個月剩下9%」、「才9%，咕嚕咕嚕」、「七月月增21%，八月月增剩下9%」、「21%->9%」。

但有內行網友表示，長榮一直有大小月問題，這樣的成長已經非常不錯了，「覺得要看2個月的平均，之前說有大小月」、「一堆說8月小月會月減的，現月增是？」、「這月鋸齒底+小月還月增，看來9月又要飛天了」。

去年在PTT論壇被封為「航海王」的robertshih股民，曾因長榮單月營收意外月減，而致電向該公司發言人請教，最主要原因是長榮美國線去返程有大小月的關係，長榮約有40幾%比例是美國線，而美國線主要獲利都是由去程貢獻，運價高漲的也是去程，而回程運價、載貨率都很低，本就不是營運重心；因此若當月為去程，賺到去程運價，推升營收獲利表現，那下個月回程，營收則會回落。

(時報資訊)

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