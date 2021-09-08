重大發現！科學證實普洱茶湯，可防止蛀牙。興大團隊發現普洱茶與烏龍茶相較，多了「水解型鞣酸單寧」-消脂素（Strictinin），可抑制生物膜的形成，達到防止蛀牙作用，該研發成果10月將刊登於國際期刊《牙醫科學期刊》（Journal of Dental Sciences）。興大與漱口水大廠-沛美生醫合作，開發出國內首宗的「熷茶普洱漱口水」，8日在興大舉行新品發表會，將搶攻國內、外的漱口水市場。

興大發表兩項國內首見的新創生技產品，包括「熷茶普洱漱口水」，及「自然農法熷茶粉」。

興大生物科技學研究所教授曾志正說，茶湯常被用來漱口，防止蛀牙，認為普洱茶效果，較烏龍茶好。普洱茶湯，類似烏龍茶湯，富含咖啡因與兒茶素，但普洱茶湯，多了一個消脂素。因為蛀牙菌侵蝕牙齒，須先附著聚集在牙齒表面且形成生物膜，對此，該團隊發現普洱茶可防止蛀牙，可抑制生物膜的形成，而非殺菌。

至於就抑制生物膜的效果而言，消脂素優於兒茶素，至於咖啡因則無明顯效果，該研究證實漱口時，以普洱茶漱口，比烏龍茶效果更好。

中興大學校長薛富盛表示，學術界與產業界結合，共同成立興大製茶產學聯盟，由該校教授曾志正主導，並將其研發成果，交給產業界量產，這種不與民爭利的做法，值得鼓勵與推廣。薛富盛說，此成果將茶產業，引進食品生技與養生保健產業，可替台灣茶產業開出一條新路，充分體現大學社會責任與價值。 沛美生醫總經理廖曼華透露，目前已有直銷業者下訂6萬瓶的熷茶普洱漱口水，總訂單金額二千多萬元，公司預定12月底出貨。另國內有多家通路商，也表達採購或合作意願，雙方正在洽談中。

至於自然農法熷茶粉，則是將茶葉製成即溶茶粉，冷熱皆可沖泡飲用。該研究團隊先前在青心烏龍與四季春，找到並命名-茶飢素（Teaghrelin），此成分可藉由仿效人體傳遞飢餓訊息的荷爾蒙訊號分子「飢餓素」（Ghrelin），結合其接受器，來引發飢餓感、腸胃排空，及刺激生長激素分泌等生理功效。

飢餓素已被證實可促進肌肉生長、減緩神經退化相關疾病，例如，帕金森氏症、阿茲海默症。根據類似飢餓素的功效推理，研究團隊成功證實茶飢素，也能促進肌肉細胞分裂生長，及減緩因藥物誘導的神經細胞受損。

（中興大學校長薛富盛（右）8日與該校生物科技學研究所教授曾志正，共同出席普洱茶湯可防止蛀牙的發表會。圖／劉朱松）

(時報資訊)