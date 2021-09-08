想用投資型保單理財或存退休金，台灣人壽強調必須先認清三點，一是投資型保單是投資帳戶加上壽險保障或年金給付，變化多樣；二是保單連結共同基金、類全委標的及孳息帳戶，應視個人風險屬性選擇標的，風險自負；三投資型保單依舊是保險商品，要付出保險成本，應視需求選擇合適的保單。

在投保建議上，一是最好由專業人員協助，檢視風險屬性及商品適合度，避免投保後又覺得不適合，保單解約會被扣相關費用；二是保費投入額度，是收入先扣日常必要支出，不要造成資金調度困難；三是擔心本金被侵蝕者，建議類全委標的風險屬性選穩健型（RR3）為宜。

由於資本市場多頭行情，去年以來投資型保單銷量大爆發的台壽表示，其近二年新成立的三個熱銷類全委投資標的，每次撥回時約有40～50％的比例，提供加碼撥回，即保戶有分享到多頭紅利，但台壽仍提醒，類全權帳戶的資產撥回機制來源可能為本金，仍是應審慎考量。

台壽表示，投資型保單首重自由選擇的多樣性，一是保單結構是投資帳戶加上保險保障，隨著投資帳戶連結的標的及保障（身故或年金給付）差異，有多樣化選擇；二是保單投資帳戶連結標的有共同基金(ETF)、類全委標的及孳息帳戶等，投資風險等級從RR1~RR5等，可依保戶投資偏好選擇風險對應的標的；三是投資型商品屬保險商品，保戶可選身故保障或年金給付等，年金給付即活多久領多久。

保戶若想要強化投資功能，台壽建議投保變額年金險搭配所偏好的投資標的；若是要強調保障，則可以分期繳方式投保變額萬能壽險，再搭配保障型附約；若是要規劃退休後生活財源，則可在投保變額年金時，指定某一年齡開始年金給付，獲得保證終身收入。

也因為投資型保單內容複雜，台壽建議還是要由專業銷售人員，協助進行KYC（了解客戶）及KYP(了解商品)的適合性分析。

台壽以近期熱銷的躉繳類全委且月月撥回型投資型年金為例，客戶投保目多為退休規劃，年金累積期間即有每月撥回現金，績效好時，觸及淨值門檻還有每月一次加碼撥回，達退休年齡時可選擇是否將保單年金化，進可攻退可守，較適合準退休族，但因投資風險由保戶承擔，所以台壽建議標的以穩健型(RR3)為限，以降低本金侵蝕風險。

台灣人壽表示，其與政大商學院合作發布的「國人退休生態指標調查」指出，國人對勞保破產及退休後活太久錢不夠的焦慮日增，調查發現國人開始準備退休金的年齡已提早到38歲，中壯族群投保類全委且月月撥回型的投資型年金時，考量可用資金較有限，建議採彈性或約定分期繳費方式以減緩繳費負擔，且因距離屆退年齡較長應定期檢視保單的投資標的，必要時汰弱留強。

（想用投資型保單存退休金，台灣人壽建議保戶要先認清三點。圖／本報資料照片）

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