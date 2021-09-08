隨著歐美地區逐漸進入健身器材銷售旺季，客戶端整體拉貨力道持續攀升，岱宇國際（1598）8日公布自結8月合併營收7.87億元，已由7月谷底翻身，呈現月增5％、年減29.41％的表現；累計今年前八月合併營收81.51億元、年增30.26％，續創歷史同期新高。岱宇看準智能健身市場的龐大商機，8日宣布將與智能健身內容製作商Studio，成為長期策略合作夥伴。

展望未來，岱宇持審慎樂觀態度，主要在於第四季為歐、美地區健身器材銷售最旺的一季，近期已明顯感受到北美地區主要客戶加大接單與出貨力道。而岱宇旗下Sole、Xterra及Spirit等品牌，已規畫推出多款家用及輕商用等新產品，加上Xterra品牌亦將新增Costco與Walmart的實體通路銷售，預期在客戶整體庫存水位偏低下，有望乘著健身器材旺季的銷售熱潮，挹注集團整體營收，呈逐月成長態勢。

近年來智能健身已成為健身運動產業的新趨勢，根據市場調研機構Grand View Research研究指出，全球智能健身市場在2006年約為60億美元，預計2025年可達近300億美元的規模。岱宇8日宣布將與智能健身內容製作商Studio，成為長期策略合作夥伴。

岱宇說，Studio擁有頂尖的內容開發技術，其開發智能健身APP，目前已有穩定成長的訂閱會員數，岱宇將運用自身在家用健身器材產業的經驗優勢，再配合Studio在智能健身內容製作的領先技術，推出一系列的智能健身產品。

其中，第一階段合作規劃，將優先整合岱宇旗下Sole品牌健身器材與Studio智能健身APP，預定第四季推出跑步機、橢圓機與飛輪等多項智能健身產品上市銷售，未來用戶即可透過Sole的健身器材訂閱Studio的智能健身內容，觀看超過3,000堂的健身課程，並紀錄每日運動的各項指標與生理測量數據等，達到精準的健身目的與訓練成效。

岱宇表示，集團已規劃旗下Sole、Xterra、Spirit品牌陸續推出飛輪、划船器與攀岩機等多款家用及輕商用健身器材上市銷售，現階段旗下各品牌的接單狀況，仍保持高水位，此外，隨著Xterra品牌持續在各大線上平台，創造高雙位數成長的優異銷售實績。

岱宇透露，線上客戶Costco與Walmart為滿足消費者對於運動健身的需求，預計於第四季新增實體通路合作，預期在傳統銷售旺季需求的高漲下，北美地區客戶將因先前缺櫃塞港，而導致庫存水位呈現低檔，未來將持續加大拉貨力道，有望創造集團整體營運，更上層樓。

(時報資訊)

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