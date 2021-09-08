大陸女星趙薇以瓊瑤電視劇《還珠格格》中的小燕子一角紅遍兩岸三地，上月卻驚傳遭封殺，整個人一夜之間被消失，隨後更有爆料指出，趙薇已逃往法國波爾多，與富商老公黃有龍在早前買下的酒莊會合。到底趙薇為何被封殺，原因仍有待官方說明，但可以確定的是，外界也因此對黃有龍的神祕背景感到好奇。

在大陸武漢出身的黃有龍，擁有新加坡國籍，行事一向低調的他，因為在2009年與趙薇登記結婚，一舉一動開始受到注意。據悉，黃有龍早年從事酒店管理工作，業務涉及房地產經營、金融投資管理、建材營銷、汽車貿易及旅遊等行業，甚至還在澳門開設煙廠，大力開發酒店、餐飲與紅酒事業。其中知名度最大的屬法國波爾多的夢隴酒莊（Chateau Monlot）。

港姐冠軍葉翠翠，如今已嫁為人婦，生活幸福。(取自葉翠翠微博)

黃有龍背景神秘，早年大陸官煤人民日報旗下媒體「俠客島」發文稱黃有龍曾是深圳落馬市長許宗衡的司機，黃有龍早年來到深圳打拼，機緣巧合之下成為前深圳市長許宗衡的專職司機，並備受其信任，他的錢財都是來自於這裡。對此黃有龍也難得親自闢謠，澄清他從沒有當過某位領導的司機，謠言止於智者。

其實黃有龍與趙薇結婚前，不僅有個兒子，還曾與港姐冠軍葉翠翠有過一段短暫戀情。據悉，黃有龍當時對葉翠翠一見鍾情，為了討佳人歡心，以拍廣告的名義，邀葉翠翠為他旗下渡假村擔任代言人，當然花大錢拍的廣告也沒播出，純粹只是他追求葉翠翠的藉口罷了。

最神奇的是，葉翠翠在認識黃有龍1個多月，就突然富貴，以3000多萬港幣（約1億台幣）連續買下香港賽西湖2處豪宅，還因此被封為「港姐股神」。然而葉翠翠與黃有龍的戀情僅維持4個月就畫下句點，據葉翠翠本人說法，兩人是因為生子意見不合導致分手，更否認有收黃有龍1000萬港幣分手費一事。而隔年黃有龍就與趙薇結婚了。

(時報資訊)