近年電商平台頻掀促銷話題，從上半年518、618到下半年的雙11、雙12、黑色購物節，最近又有99購物節，在零界線多元促銷策略下，實體百貨業、量販超市業在完整建構線上電商觸動下亦相繼跟進電商促銷；包括新光三越、環球購物中心、家樂福、全聯等今年更是首度加入99狂歡購物節。

新光三越指出，主要是周年慶落在10月，9月skm online正好跟上電商99這波購物節，且僅限6天，包括名品、化妝品、服飾、3C家電、箱購美食等全站下殺27折起，新光三越強調，skm online商品齊全度沒話說，且聯手4大美妝，1折起獨家beauty box足以掀話題，名品包括MICHAEL KORS Mercer灰色提包5折價、TORY BURCH PERRY撞色相機包萬元到手、開學季應援神隊友MacBook Pro、Surface Laptop 4等筆電更祭出線上破盤優惠價，均可望觸動Z世代、滑世代線上消費需求，消費滿999元更能享有免運費服務。

另外也推出999元專區以及超市美食箱購專區，除此之外，skm online深受年輕女性喜愛的「beauty box美妝盒」更聯手4大品牌COCOLO、BY TERRY、寵愛之名、KOSE獨家推出超強企劃，下殺0.6折起的獨家價格。

環球購物中心Global Mall推出環球Online 99感謝祭，包括每日饗美食累刷卡金、天天抽發票5倍金、9點換99元、雙外送滿額抵以及環球Online全館99元免運、精選商品999元，同時9-10月引進超過40家新櫃，從餐飲美食、美妝複合店到服飾配件新櫃接力開幕，包括beauty STAGE美麗台、欣葉．生活．廚房、華漾DimSum、讚岐烏龍麵、創盛號、燕之家、蕃老爹、這味泰泰等多個新北首發品牌。

(時報資訊)