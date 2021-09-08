大陸國務院總理李克強8日主持召開國務院常務會議，部署在部分城市開展經商環境創新試點，支持地方深化改革先行先試，以更大力度來「利企便民」。
新浪財經報導，本次國務院常務會議會議決定，在實施好「優化營商環境條例」、推動在全大陸打造市場化、法治化、國際化經商環境的同時，將選擇北京、上海、重慶、杭州、廣州、深圳6個城市，聚焦市場主體和群眾關切，對標國際先進水準，深化「放管服」改革，開展經商環境創新試點。
會議還決定，在食品、藥品、疫苗、安全等關係民眾生命健康領域，實行懲罰性賠償制度。健全遏制亂收費、亂罰款、亂攤派的長效機制。糾正仲介機構壟斷經營、強制服務等行為，維護公平競爭。
(時報資訊)
35014.42
-85.58(0.24%)
01:06
4510.16
-9.87(0.22%)
01:06
15273.48
-100.84(0.66%)
01:06
3368.84
-50.89(1.49%)
01:06
30181.21
+265.07(0.89%)
09/08
3162.99
-24.43(0.77%)
09/08
26320.93
-32.70(0.12%)
09/08
3675.19
-1.40(0.04%)
09/08
14688.08
-14.82(0.10%)
09/08
7095.53
-53.84(0.75%)
09/08
6668.89
-57.18(0.85%)
00:05
15610.28
-232.81(1.47%)
09/08