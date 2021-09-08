同程旅遊發布報告，預計今年中秋小長假，中國出遊人次將超過8000萬。（示意圖／中新社） 中秋節將至，隨著新冠疫情受控，大陸旅遊業勢逐步恢復。旅遊平台同程旅行、同程旅遊發布報告，預計今年中秋小長假，出遊人次將超過8000萬，短途周邊遊是主流，而中高檔酒店訂單較平日上漲逾兩倍。

中秋3天小長假期間的火車票已全面開售，上海、山東、湖南、湖北、河南、四川、浙江、廣東、內蒙古等多個省份，亦有序啟動跨省團隊遊及「機票＋酒店」業務。

同程研究院負責人介紹，在疫情防控常態化下，9月初周邊短途遊市場已經開始熱起，而中秋小長假，休閒度假人群加上探親客流，將為旅行市場帶來一輪客流高峰，而北京、上海、深圳、重慶、成都、廣州、長沙、杭州、南京、西安，位列中秋小長假周邊遊熱門城市Top 10。其中，北京環球度假區即將在9月20日正式開園，吸引眾多周邊遊客。這同時帶動主題公園熱潮，上海迪士尼、珠海長隆海洋王國等料迎來客流高峰。

另外，報告顯示，截至9月7日，中秋小長假期間入住的酒店訂單中，經濟型酒店訂單間夜量較平日僅上漲18％，中高檔酒店訂單上漲230％，選擇中高檔酒店的遊客佔比明顯上升。

同程旅行方面表示，相比周末出行，很多遊客將中秋出遊安排得更隆重，更有儀式感，為此願意在酒店住宿上花費更多。

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