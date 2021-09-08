想用投資型保單存退休金，國泰人壽提出二前提及二法則，首先必須先能接受投資費用及投資風險者，其次是要確認自己的風險屬性，選擇對的保單，再來才是用理財「100法則」，即100減去年齡，算是可布局在較高風險資產的比率，如40歲者，約有60％可放在風險較高的投資型保單上，若風險承受度屬保守型者，比重必須再往下降。

同時，多少錢配置在投資型保單算合適？國壽亦建議，用「333原則」，將收入等平均分配到生活開銷、儲蓄及投資三大類型，再考量人生階段需求與理財目的，進行比例上的調整。

資本市場前所未見、也尚看不到盡頭的多頭行情，不少人也想趁此機會迅速累積退休金，但又怕自己不會投資或沒時間分析市場變化，所以近年訴求「交給專家替你理財」的類全委投資型保單走紅，保戶可用相對較少的資金，享受與證券大戶「全委」同等的待遇。

近來大賣的類全委投資型保單，多是月月撥回現金的類型，若基金淨值超過一定門檻，還有額外配息，國壽表示，受惠於全球股市的多頭行情，從2020年到今年8月，其主力投資型保單分別有2次及6次不等的額外撥回。即代表保戶也分享到股票增值的紅利。

一旦決定要用投資型保單來累積退休金或作為退休生活的現金來源之一，國壽建議二步驟，一是依收入或資產決定要投入的合適金額，即用333原則去分配，1/3可拿來投資；二是決定投資比例，保戶可依投資型保單的特性，評估自己年齡與風險承受能力，再以投資理財「100法則」，作最適規劃，即以100減去年齡，作為資產放在風險較高的投資型保單比例。

一般來說，年齡越大，風險承受能力越低，即會希望保本、價格波動度不要太大，國壽分析，如50歲保戶，資產的40～50％可選擇風險較高的投資型保單，再搭配50～60％穩健的傳統理財產品進行最佳化配置，風險承受度相對保守的保戶，還可將投資型保單的比例調整為80減去年齡，即高風險投資比率會更降低。

若是輕熟或是中壯族群，目前仍有薪水收入，不必月月撥回現金者，國壽建議初期可選擇將單位撥回帳戶，長期累積及利用時間複利效果，加速累積資產，到退休時，再轉換為現金撥回，提供退休生活的現金流。

（想用投資型保單存退休金，國泰人壽提二前提及二法則。圖／本報資料照片）

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意