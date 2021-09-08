美國總統拜登預定9日發表白宮針對Delta變種病毒提出的新對策，內容涵蓋公部門及民間企業等6大面向，除了鼓勵地方政府運用聯邦經費延長發放失業補助之外，也可能透過其他管道強制接種疫苗。
白宮發言人莎琪（Jen Psaki）7日表示：「總統將在9日向美國人民發表對抗Delta變種病毒及疫苗加強劑的重大政策。」
白宮7日也宣布美國疫苗接種計畫達到新的里程碑，那就是全國75％以上的成年人已完成至少一劑疫苗接種。
美國政府上周公布8月就業報告後，拜登曾對外暗示將在本周發表最新疫情對策。拜登當時表示：「Delta變種病毒無疑是8月就業數據不如預期的主因。我知道大家原先預期，而我也期盼8月就業大幅成長。下周我將提出接下來對抗變種病毒的策略，化解大眾的部分疑慮。」
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