麗豐-KY（4137）受惠多元化產品線的拉貨力道增加，8月合併營收3.8億元，年增15％；累計1至8月合併營收達31.21億元、年增43％，整體營運已逐步回歸到疫情前的成長動能，且將呈現季季走高榮面。

此外，從集團功能性幣別人民幣來看，今年8月及前8月人民幣營收皆改寫歷史同期新高的優異佳績。

麗豐表示，旗下主營美容連鎖加盟通路「克麗緹娜」業務穩定擴張，近日更針對麗豐集團美容護膚保養、及相應之「水、微生態、再生醫學」等多元化產品線的拉貨力道增加，加上「雅樸麗德」醫美及抗衰診所、「新美力」電商、「RnD」美甲美睫等持續擴大營運規模的助攻及發揮綜效，業績也持續有亮麗表現。

麗豐目前已有上千款單品(SKU)包括護膚、美肌、美甲美睫、護髮、健康等五大系列產品，為更豐富產品線多元化，除了引進來自中央山脈海拔650公尺地底的百年水礦「巴部農天然鹼性礦泉水」、以及暢銷已久的「雅樸麗德益生菌系列」、全新開發以20多項專利之抑菌活性成分所打造「舒冷P113+口腔護理系列」等各項精緻系列商品外，目前也正在積極開發其他各項新的居家類產品，年底可望問市，藉由秋冬傳統旺季的帶動下，可望在市場上產生一股話題及風潮，為營運增新ㄧ波動能。

展望2021年下半年，看好二岸三地及越南等地區之疫情再次穩定控制後，第三季底將助力民生消費再度復甦，麗豐預期下半年營運有機會呈逐季向上成長，目前也持續在兩岸市場各省積極舉辦招商說明會，並尋求異業結盟機會，拓展營運版圖。

(時報資訊)

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