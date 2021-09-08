遊戲廠商鈊象（3293）公告8月自結獲利，營業淨利為5億元稅前淨利4.76億元，單月EPS為6.73元。累計今年前八月營收達75.34億元，年增41.07％，寫歷年新高；前八月每股稅前盈餘為53.82元，也創歷年同期新高表現。

鈊象8月稅前淨利4.76億元，較上月衰退7％，主要受台幣升值導致匯損影響。8月單月EPS為6.73元，也遜於上月的7.27元。累計七月、八月2個月稅前每股盈餘達14元。

鈊象8月營收達9.65億元，年增31.34％，惟月減0.04％。累計今年前8個月營收達75.34億元，年增41.07％，寫歷年新高。累計今年前八月每股稅前盈餘為53.82元，也創下歷年同期新高表現。

鈊象董事長李柯柱在股東會上時曾表示，以今年上半年來看，雖然有新冠肺炎疫情干擾，但旗下網路遊戲與海外授權業績表現穩健，展望下半年營運，6大App包括金猴爺、明星三缺一、滿貫大亨、金好運、海王寶藏、金虎爺，同時也有海外授權遊戲業績挹注，持續穩定表現。

而網路遊戲，除了聚焦深耕台灣市場，也將持續拓展海外，並將結合當地活動操作，積極擴大市占率。同時，也將持續投入新產品線開發，並運用IGS智能營運平台，以提高各遊戲平台效益。整體來說，手遊整體營收下半年表現與上半年營收表現相當。

商用機台部分，上半年已推出2款重量級產品《奧特曼系列變身大決戰》、《狂野飆車9》，銷售初期先以中國大陸為主，下半年除繼續鋪貨進入中國市場以外，也將推展到台灣、歐美、日本、中東等全球市場，加上下半年也將會有新的機種推出，預期整體商用機台營收表現可超過上半年。

整體來說，鈊象2021年在網路遊戲維持穩健、商用機台下半年營收有望優於上半年的情況下，整體來說各產品線營收獲利持續看好，加上海外疫情逐漸看到曙光，期望下半年能繳出更好的成績。

(時報資訊)

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