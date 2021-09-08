台灣人口老齡化日趨嚴重，依內政部8月初公布之「109年簡易生命表」，國人的平均壽命高達81.3歲，距65歲退休後還有10多年的生活要安排，而據衛福部統計，國人2019年「不健康餘命」為8.47年，是過去八年來的新高點，更彰顯醫療保障的重要。元大人壽建議高資產族群可透過保險超前部署做好資產傳承及高齡化疾病之保障規劃。

元大人壽新推出之「元大人壽美利傳美元利率變動型終身壽險」即具備傳承與高齡疾病保障兩大功能。此商品以美元計價，提供3年、6年之繳費年期，讓高資產客戶可依自身需求選擇特定之資產傳承方案，亦將老年好發疾病「阿茲海默氏症」和「巴金森氏症」納入保障，除可滿足客戶傳承規劃需求外，保障期間內若因罹患特定高齡疾病時，可享有額外之保險金以照顧自己。同時將提供所有有效保戶多項專屬的醫療諮詢及生活禮賓服務，如健康諮詢、VIP特約門診、台灣導醫導診及高端健檢等服務，延伸元大人壽對保戶的關懷與照顧。

該保單具備「三重保障」特色，即「保障」、「保財」、「保特定傷病」之三大功能，為高資產客戶的優質生活構築保障。

「保障」即提供身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，給付方式可選擇一次或分期，讓保戶享有保障外也可透過資產妥適分配之規劃，達成傳富之目標；「保財」是指透過美元計價商品分散風險外，並運用「增值回饋分享金」機制，當宣告利率大於預定利率時享有回饋分享金，協助資產持續成長。

「保特定傷病」是指隨著年齡增長，罹患阿茲海默氏症等機率亦增加，為強化保戶特定疾病之保障，倘保戶罹患阿茲海默氏症或巴金森氏症，並且符合條款嚴重上述疾病之定義，將依保險金額之10％額外提供一筆特定傷病保險金，以減輕家庭經濟負擔。

以50歲男性投保6年期商品試算，投保金額180萬美元，選擇以「增額繳清」方式累積增值回饋分享金，年繳保費208,080美元，經高保費及自動轉帳繳費折扣計算後，年繳保費為202,860美元，假設投保後未來各保單年度宣告利率3.2％，於第六保單年度末享有1,881,794美元保障，且未來仍會逐年增加，保險期間內如罹患特定疾病將額外給付特定傷病保險金18萬美元。

元大人壽建議高資產族群可運用此商品進行財務規劃與資產多元配置，及早規劃不但可預留稅源，有機會透過增值回饋分享金讓資產持續增長，增加傳承下一代的財富，尤其是50歲以上高資產之族群，可善用該商品完成傳承規劃，並建構特定疾病防護傘，愛留家人。

（元大人壽建議高資產族群提早做好資產傳承與高齡醫療保障。圖／元大人壽提供）

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