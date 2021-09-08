不畏Delta蔓延造成台股重挫，萬海今（8日）強勢填權息，終場收213元，漲幅1.67%，也帶動陽明翻紅，對航運股再度揚帆，萬寶投顧總監蔡明彰認為，台股現階段仍是電子傳產雙主流，電子指標是晶圓代工，傳產則看航運、鋼鐵，而航運股在股價大幅修正後，反彈契機醞釀幾近完成，業績成長與低本益比是2大撐腰亮點。

大盤自低點16248點以來反彈1200點，台積電貢獻約620點，佔一半漲幅，優點是台積電穩住台股，缺點是多數投資人賺指數賠差價，賺不到錢後更加觀望，造成量縮格局。此刻極需人氣熱絡的類股來提升市場熱情，今年曾長時間成交量佔大盤4成的航運股，毫無疑問是人氣指標。

航運股上半年狂飆258％，航運類股指數漲到400點歷史紀錄後，1個月內重挫近30％，貨櫃三雄也自高點接近腰斬，迄今航運股整理逾2個月，加上類股佔大盤成交量降至20％以下的低水位，是否具備反彈契機受關注。

蔡明彰認為，首要觀察貨櫃三雄，特別是近2個月唯一曾站上季線反壓的萬海，由於市值較小，籌碼相對安定，大股東陳家持股逾4成，融資使用率7.2％，遠低於長榮的21.3％、陽明的24.9％。

萬海周二填息路順暢，大戶提前買進並參與除權息，周三續漲表示大戶不急於獲利了結；至於市值最大的長榮，跌破200元不曾連漲3天，將來若見3支紅K就是轉強訊號。

同時，航運股在Delta蔓延下反見轉機，除為股價大跌過後的合理低檔股，蔡也強調，疫情對一般產業是利空，卻再延長航運業高獲利的時間。

他指出，全球貨櫃輪走勢已進入第3階段，也就是反映下半年業績持續大幅成長，由於年底甚至明年上半年，高運價成常態，以貨櫃三雄今年每股稅後盈餘（EPS）上看35元推估，若明年至少發放10元股利，長榮、陽明殖利率可逾8％。

蔡明彰另以散裝輪為例，包括慧洋-KY、正德、建新國際、四維航的8月營收均創高，雖BDI因中國疫情舒緩及鐵礦石庫存高，9月時漲多整理，但只是短期現象，10月是穀物運輸旺季，BDI還會再漲，散裝輪回檔是買進機會。

美國投資大鱷索羅斯第2季買進伊格爾散貨航運及戴安娜船舶，電影大賣空原型主角的華爾街避險基金麥可貝瑞也布局金海洋集團，顯然都是慧眼識英雄，看好下半年散裝表現。他認為，台股散裝輪實力不輸美股散裝三劍客，四維航、慧洋-KY今年EPS各達6及8元，本益比都在10倍以下。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意