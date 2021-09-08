近期在權值股台積電強彈助攻下，台股6日一度漲破17600點大關。財信傳媒董事長謝金河表示，最近有位不認識的朋友透過臉書問他，台灣股票一直漲，台灣經濟真的那麼好？他透露，2019年底參加朋友小孩的婚宴，趙少康夫婦就坐他隔壁，也問他相同問題，他斬釘截鐵回應「台灣經濟很好，比你想像中的好。」當時趙少康還問他，200多元的台積電、聯發科可不可以投資？他回說，「當然可以呀！」

謝金河在臉書發文指出，這位朋友認為，美國政府印了很多錢，借給基金公司大炒台灣股票，甚至變成大股東，他們把錢賺飽了，再把錢滙回美國，而政府故意引導台幣升值，讓外資可以換得更多美元匯出，他認為，這是想像力豐富的說法。

此外，這位友人表示，台灣股市創新高，不是外銷訂單暴增，或企業獲利良好造成，而是熱錢大量湧入所致，政府為美化經濟良好假象，與外資聯手演出這齣爛戲，最後，外資賺飽，掏空台灣，人民苦哈哈。

謝金河用數字來澄清這些說法，首先台股去年從8523點大漲，這1年多來，外資累計賣超台股近1兆台幣，外資淨匯出，遠大於滙入。可以看出，今年台灣和南韓成外資提款機，外資把賣台灣與南韓的錢拿去大買中國的大型中概股，今年損失慘重，台股在外資大賣超中持續大幅上漲！哪來的政府與外資合演爛戲？

其次，台股的上漲有強大的基本面，今年上半年全體上市櫃公司淨利約2兆，已經超過2019年的總和，也逼近去年的2.46兆元，這是史上最好的獲利成績單，這個數字不能造假，但仍然有很多人不會看！

最後再看官方最新數據，謝金河提到，由財政部公布的8月份出口數據395.5億美元，這是歷史單月新高，今年前8月達2844.7億元，全年一定可以超過4000億美元，去年台灣出口超過西班牙、俄羅斯，今年可能又會追過墨西哥及新加坡，出口表現無可挑剔！不久，經濟部還要公布8月出口接單，台灣強勁的出口表現，數字清清楚楚，怎麼還有那麼多人看不懂？

謝金河強調，美國大印鈔票是事實，但基本面的強度才是核心，想想，同樣美國印鈔票，台灣股市大漲，香港卻跌得很慘？每一個國家面對的外在環境都一樣，但牽動一個國家經濟的重要元素，還要有好的政府治理！

(時報資訊)

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