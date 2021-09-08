全球資料儲存架構解決方案供應商Seagate Technology Holdings（NASDAQ：STX）與視訊會議服務商Zoom宣布達成協議，Zoom的使用者即將能使用Seagate的Lyve Cloud平台來儲存錄製的線上會議影音檔案。

當Zoom使用者準備錄製會議時，將可選擇把所錄下的影音檔案儲存至Seagate所提供的S3儲存即服務（StaaS）平台上。

Seagate Lyve Cloud為全天候不間斷、從邊緣到雲端的超大容量儲存雲，專為克服常見的儲存挑戰而設計，以助使用者駕馭多變難料的成本，以及大規模儲存、移動和啟動資料的複雜性。

Zoom產品和工程總裁Velchamy Sankarlingam表示：「我們的客戶希望能安全地儲存並流暢地分享會議錄影檔案。Zoom 在全球各地支援許多會議，且客戶的需求迴異，格外需要可提供絕佳總持有成本（TCO）的雲端儲存方案。我們選用Lyve Cloud支援，就是因為它具備了這些優勢。」

Seagate儲存服務執行副總裁暨資訊長Ravi Naik指出：「無論錄製的會議檔案量有多大，或使用者觀看錄製內容的次數有多高，我們的方案都能讓雲端經濟變得簡單及可預測。Lyve Clou不收取任何的應用程式介面（API）費用及流量出口（egress）費，其不間斷的儲存服務協助Zoom使用者在需要時能隨時檢視錄製檔案。」

Seagate與Zoom的合作協議為期數年，協議的內容乃針對 Seagate位於美國矽谷的雲端資料中心，其他合作方案亦正醞釀中。

(時報資訊)