外媒引述4名知情人士指稱，身陷債務危機的中國房產巨頭恒大集團已經通知兩家銀行，將暫停支付9月21日到期的貸款利息。

另據香港信報8日報導，恒大本周告知其中一家銀行稱，集團不會簽字同意支付利息的資金，並要求銀行等待尚在制定中的展期方案。據了解，恒大尚未給所有銀行發出暫停利息支付的正式通知。

報導稱，自9月初以來，恒大還推遲了對中信信托、光大興隴信托和杭州一家信托公司等多家公司的信托款支付。截至2021年6月底，恒大公布的現金和現金等價物為人民幣（下同）867億元，但其總借款高達3,317億元。

(時報資訊)

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