外媒引述4名知情人士指稱，身陷債務危機的中國房產巨頭恒大集團已經通知兩家銀行，將暫停支付9月21日到期的貸款利息。
另據香港信報8日報導，恒大本周告知其中一家銀行稱，集團不會簽字同意支付利息的資金，並要求銀行等待尚在制定中的展期方案。據了解，恒大尚未給所有銀行發出暫停利息支付的正式通知。
報導稱，自9月初以來，恒大還推遲了對中信信托、光大興隴信托和杭州一家信托公司等多家公司的信托款支付。截至2021年6月底，恒大公布的現金和現金等價物為人民幣（下同）867億元，但其總借款高達3,317億元。
(時報資訊)
35014.42
-85.58(0.24%)
01:06
4510.16
-9.87(0.22%)
01:06
15273.48
-100.84(0.66%)
01:06
3368.84
-50.89(1.49%)
01:06
30181.21
+265.07(0.89%)
09/08
3162.99
-24.43(0.77%)
09/08
26320.93
-32.70(0.12%)
09/08
3675.19
-1.40(0.04%)
09/08
14688.08
-14.82(0.10%)
09/08
7095.53
-53.84(0.75%)
09/08
6668.89
-57.18(0.85%)
00:05
15610.28
-232.81(1.47%)
09/08