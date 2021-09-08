台灣人口老齡化日趨嚴重，依內政部8月初公布之「109年簡易生命表」，國人的平均壽命高達81.3歲，距65歲退休後還有10多年的生活要安排，而據衛福部統計，國人2019年「不健康餘命」為8.47年，是過去8年來之新高點，更彰顯醫療保障的重要。元大人壽建議，高資產族群可透過保險超前部署做好資產傳承及高齡化疾病之保障規劃。

以元大人壽的「元大人壽美利傳美元利率變動型終身壽險」為例，具備傳承與高齡疾病保障兩大功能。此商品以美元計價，提供3年、6年之繳費年期，讓高資產客戶可依自身需求選擇特定之資產傳承方案，亦將老年好發疾病「阿茲海默氏症」和「巴金森氏症」納入保障，除可滿足客戶傳承規劃需求外，保障期間內若因罹患特定高齡疾病時，可享有額外之保險金以照顧自己。

此商品具備「三重保障」特色，其中「保障」，就是提供身故保險金或喪葬費用保險金、完全失能保險金，保險金給付方式可選擇一次或分期，讓保戶享有保障外，又可透過資產妥適分配之規劃，達成傳富之目標。

「保財」則是透過美元計價商品分散風險。「保特定傷病」則是隨著年齡增長，罹患阿茲海默氏症、巴金森氏症的機率亦增加，為強化保戶特定疾病之保障，倘保戶罹患阿茲海默氏症或巴金森氏症，並且符合條款嚴重阿茲海默氏症或嚴重巴金森氏症之定義，將依保險金額之10％額外提供一筆特定傷病保險金。

(時報資訊)