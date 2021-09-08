看好前瞻雲端資料中心網路升級需求，普萊德科技(6263)宣布將新推出第三層48埠10G光纖網管型交換器(XGS-6350-48X2Q4C)，也帶動普萊德營收穩步向上，經結算8月自結合併營收為1.15億元，較去年同期成長21.25％；1至8月累計自結合併營收為8.94億元，較去年同期成長17.25％。

相中前瞻雲端資料中心網路升級需求，普萊德科技新品齊發，普萊德科技指出，新推出第三層48埠10G光纖網管型交換器(XGS-6350-48X2Q4C)，封包交換能量高達1.92Tbps，提供完整IPv4/IPv6 第三層線速封包路由及資安防護，具備雙插槽冗餘電源設計，保障設備運作不中斷，適於雲端機房與中大型企業網路骨幹達成高速且節能之網路基礎建設。

另為了滿足5G高速低延遲連網與安全傳輸而設計，普萊德也在今年下半年推出了工業級5G NR IoT閘道器系列(ICG-2515-NR系列)，該系列產品可支援5G NR (New Radio)NSA和SA組網類型2.4Gbps下載速率，除了便利5G網路佈建，同時使既有4G LTE網路無縫轉移至5G網路。本系列產品提供工業級SSL/IPSEC VPN加密、Cybersecurity與使用者驗證服務，嚴密保護終端連網設備至雲端或企業內部通信安全。此外，支援普萊德雲端化中央網路管理，管理者能即時遠端監控網路設備運作狀態，加速智慧交通、電信行動網路、工業自動化5G網路之建設。

(時報資訊)

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