高球桿頭代工龍頭復盛（6670），因為越南疫情衝擊復盛越南廠7月下旬開始停工，造成營收壓力，不過，由於去年8月基期較低，加上今年8月有泰國子公司民盛應用企業（Minson）加入貢獻，今年8月營收16.15億元，年增52.99％，不過，與不受疫情影響的預期目標22億元，還有一段落差。

高爾夫球代工四雄，過去7個月來，營收都同步上揚，但，8月營收表現首度出現不同調，大田、鉅明成長，明安微跌，受到越南疫情衝擊的復盛，因合併的子公司貢獻和庫存支應，仍然年增近52.99％。

復盛發言人許廷儀8日表示，如果沒有越南疫情衝擊，加上泰國子公司民盛應用企業受到疫情、豪雨、以及缺櫃影響，復盛今年8月份的合併營收，目標可達22億元到23億元之間。

他說，由於復盛去年8月的營收約10.56億元，基期相對較低，加上尚未合併子公司民盛應用企業，因此，今年8月營收16.15億元，年成長約52.99％。

民盛應用企業每個月大約有2億元的銷貨收入，去年12月開始納入復盛的合併營收。

同樣有越南疫情的明安（8938）今年8月營收11.35億元，只比去年同期的11.43億元，只有些微年減0.75％。

大田（8924）和鉅明（8928）今年8月營收分別為7.66億元和1.71億元，分別年增103.13％和18.41％。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意