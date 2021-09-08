【時報記者張漢綺台北報導】儘管原物料供應持續緊張，為下半年營運增添變數，電源供應器廠新巨(2420)因遠距工作需求，伺服器訂單穩定，且產品組合可望優化，加上適時調漲價格，可望降低成本壓力，預估今年業績可望比去年好，新巨表示，明年在新產品挹注下，希望能帶動明年營運成長。

新巨主要產品為電源供應器及微動開關，其中微動開關為國內第一大廠，主要應用車用、智能家電及安全監控；電源供應器產品以伺服器為主，客戶涵蓋品牌廠IBM、HP、伺服器機殼廠－營邦(3693)與代工廠等，近幾年公司也新增網路安全公司資料中心電源產品及資料庫中心電源。

目前伺服器產品占電源營收比重30%、網安占33%、工控占18%。

由於微動開關可在需頻繁換接電路的設備中進行自動控制及安全保護等，廣泛應用在電子產品、電力系統、家電、汽車，甚至是軍事領域，其中車用相關產品包括：汽車中控鎖、行李箱、安全帶及安全氣囊等，智慧家電部分則包括：掃地機器人、吹風機及空氣清淨機、清潔相關的給皂機等。

受惠於兩大產品出貨暢旺，新巨上半年稅後盈餘2.56億元，年增31%，每股盈餘為1.68元；其中第2季毛利率達38.63%，季增1.51個百分點，為7季來新高。

電子元件長短料問題持續干擾電子產業，為下半年傳統旺季增添變數，新巨因訂單穩定，下半年營運不看淡，預估全年業績亦可望比去年好，明年亦可望在新產品挹注下，推升明年營運持續成長。

(時報資訊)

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