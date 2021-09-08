精密齒輪大廠鈞興-KY因電動工具機及園林工具等主要客戶備貨需求強勁，8月合併營收破3億元，不單連續兩個月營收創單月新高，前八月合併營收也改寫同期新高。鈞興拜電動工具產業客戶持續放大整體訂單量能，訂單能見度看到年底，今年營收及獲利可望優於去年。
鈞興8日公布，8月合併營收達3.03億元，年增幅52.62％；前八月合併營收攀升至19.72億元，年成長68.43％，雙雙改寫同期新高。鈞興表示，受惠電動工具、園林工具客戶訂單備貨需求保持暢旺，鈞興與客戶共同合作開發齒輪箱、精密五金件等新款產品上市，帶動高精密度的齒輪研磨、諧波減速器產品需求增加，提升整體產能稼動率，是鈞興連續兩個月單月營收創新高的主因。
鈞興表示，專業研究機構Industry Research報告預估，2027年全球家用電動工具市場規模將達200.9億美元，且2021年至2027年年複合成長率達4.9％推動整體市場規模持續擴大，其中全球家用電動工具前五大製造商包括Stanley Black ＆ Decker (DeWalt)、Bosch、TTI、Makita、HiKOKI等，供應占比超過65％。
美國房市交易熱絡、居家修繕對電動工具需求增溫，鈞興看好第三季是傳統出貨旺季，目前主要客戶下單力道不減，訂單能見度可看到年底，日系及歐系電動工具機品牌客戶新款產品下半年進入量產階段，越南新廠預計年底前進入試量產階段，有助於積極爭取其他品牌業務轉單的契機。此外，鈞興積極拓展高精密度的諧波減速器產品市場滲透率，開拓工業機器人、電動助力車市場業務，有助未來營運寫新高。
(時報資訊)
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