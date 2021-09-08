【時報記者郭鴻慧台北報導】志強-KY(6768)8月營收年減逼近4成，下午舉行法說會，董事長陳維家說，大家可以樂觀期待運動產品業的訂單，其實訂單滿到爆，滿到明年底是很確定的！他說，公司不缺客人，只缺產能，目前最困難的地方，是能裝機器的地方都裝滿了，公司最大的瓶頸是擴充產能，印尼廠也是因疫情而延誤，預期明年沒有疫情的話產能會高些。

他說，越南1個月耐吉、愛迪達、撲馬等產量少了約有4000~5000萬雙，停2個月就少了8000萬~1億雙的鞋子左右，大家可以思考這個缺口是有多大，業者都在笑嘻嘻的看鞋類的訂單，但沒有產能不能換現金。 這次在越南的新冠疫情當中，所有的品牌都上了一課，陳維家說，大家發覺把訂單放在一個籃子裡真的有危險，我們也感受到問題所在，現在客人需要的是產能，誰有產能就可以換現金，公司往後擴充產能，印尼是首選第一個區域，目標是能開出200萬雙的產能，印尼廠也受到疫情影響而遞延投產的時間點。

對於併購德國公司，陳維家表示，在沒去拜訪前覺得東南亞生產力很強，原本以為勞力密集就可以，但參觀過後大大改觀，發現歐洲自動化生產很厲害，也有創新能力，併購此公司將利用這個平台主要做的是做創新，除了有利接單，還能讓公司持續創新。

(時報資訊)

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