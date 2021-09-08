台灣鋼鐵集團旗下螺絲螺帽廠久陽精密（5011）8日公告，8月自結合併營收2.83億元，較去年同期成長19％，累計1-8月合併營收為23億元，較去年同期成長169％。

久陽表示，歐盟對中國反傾銷案持續調查中，委員會預計於2022年2月公布最終措施。受此影響，目前接單量較去年同期成長超過50％，其中歐洲訂單大幅成長，在手訂單能見度超過半年。而生產量隨著新設備陸續上線亦持續增加人力，產能將逐步提升。但因海運塞港問題，出口量受限，營收僅呈微幅提升，未來將借助子公司台鋼運輸的優勢，將能有效提升產品出貨量，進而提高獲利能力。

久陽董事長孫正強表示，致力於焚化廠BOT興建專案、焚化爐代操業務的子公司榮福公司，日前已參與投標「臺南市城西焚化廠更新爐新建營運移轉案」，期望再傳佳音，近期也積極備標屏東崁頂、新北八里等標案及爭取民間焚化廠興建或代操案件，並同步增加廢棄物熱處理業務，與產業共組合作聯盟。榮福子公司台鋼能源已增加資本額至1億元，將挹注於已簽約完成的7座屋頂型太陽能案場、規劃中案場以及簽約完成的漁電共生項目，並且陸續洽談南投、台南等開發案，也委託專業顧問公司進行各案場碳權定量，碳權收入將成為額外的獲利來源。

孫正強強調，螺絲本業強化供應鏈競爭力，是公司獲利重要來源，此外並積極擴展環保能源版圖，集團將永續性視為社會責任中重要的一環，成長動能持續增長。

(時報資訊)

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