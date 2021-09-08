【時報-台北電】萬海(2615)董事會決議通過新櫃採購案。為因應業務需求，萬海董事會通過購買貨櫃一批。價格及交易相對人待詢價及簽約完成後，將依規定另行公告詳細資訊。（編輯整理：葉時安）

(時報資訊)

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