倫元投顧分析師陳學進表示，台股8日開低下殺，終場重挫158.38點，跌幅0.91％，收在17,270.49點；櫃買指數亦同步下殺4.1點作收，跌幅1.93％，收在208.82點；三大法人進出方面，外資轉賣10.87億元，投信續賣4.76億元，自營商續賣70.41億元，惟外資法人於台指期續買1,383口多單，累計淨空單部位為14,197口，心態呈現謹慎中性偏多。

國內受到Delta變種病毒的衝擊，新北市幼兒園群聚感染事件持續擴大，使市場投資人陷入恐慌。不過，預期只要整體經濟面、產業面持續看好，預期台股很快就能再度回穩。

根據財政部7日發布8月進出口統計指出，受惠5G新機行情、全球半導體晶片需求升溫，且全球資通訊與傳產貨品庫存回補效應，國內8月出口規模達395.5億美元，再創歷年單月新高，第四季單月出口甚至有望突破400億美元大關。

個股方面，本周納入投資組合的中華化，股價8日盤中再一度衝上27.7元後，尾盤卻下殺、留長上影線。因此，股價9日能否量縮止穩收紅K棒將為關鍵，後市仍有持續墊高的機會，建議投資人應逢高見好就收。

展望後市，台股即便8日遭逢非理性恐慌賣壓襲擊，再度跌破10日線、季線位置區，不過，預期下檔月線附近，仍可望提供有力支撐，後續若有拉回仍是布局之好機會。

選股方面，晶圓代工產能吃緊，對晶圓代工廠、矽智財（IP）、ASIC設計、矽晶圓、設備、封測等，都可望帶來助益。此外，隨蘋果新機拉貨啟動、電子傳統旺季來臨、年底法人作帳行情啟動，相關具轉機題材的中小型股，仍可望受惠拉貨題材、股價上漲，惟投資人仍應謹守「低接不追高」之原則。

(時報資訊)