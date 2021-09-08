【時報記者任珮云台北報導】華碩(2357)宣布即日起，旗下所有伺服器和工作站支援甫於SIGGRAPH 2021(電腦繪圖大會)發表的NVIDIA RTX A2000 GPU。華碩伺服器事業部總經理金慶柏表示：「NVIDIA最新GPU和Omniverse Enterprise為各種規模和產業的工作量帶來重大變革，搭載A2000的華碩工作站協助創作者、設計師和工程師在虛擬環境中大幅提升工作效率。」

NVIDIA RTX A2000 GPU提供即時光線追蹤、進階圖形、加速AI及PCI Express 4.0，強化運算能力與渲染應用。華碩一系列多GPU系統的單插槽和雙插槽工作站，包含E900 G4、Pro E800 G4及Pro E500 G6，提供設計師、工程師和內容創作者選擇。

NVIDIA Omniverse開發平台副總裁Richard Kerris表示：「混合辦公已成趨勢，搭載NVIDIA RTX A2000的華碩伺服器和工作站協助更多專業人士可在任何地點遠端協作。」

無論搭載第3代Intel Xeon或AMD EPYC 7003處理器，華碩伺服器皆可支援NVIDIA RTX A2000 GPU，未來將持續採用NVIDIA Omniverse Enterprise，建立包含華碩伺服器、工作站、筆電、桌機及螢幕等完整生態系統，此平台可在共享虛擬空間中實現無縫協作，滿足專業創作者多元需求。

(時報資訊)

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