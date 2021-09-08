【時報記者莊丙農台北報導】永新-KY(4557)今天在證交所召開業績發表會，董事長紀經得表示，上半年毛利率降到27％，要來自於原材料包括鋁合金、鑄鐵、鋼材價格上漲影響，但公司上半年已經跟客戶調漲產品售價，將反映在第4季毛利率上。公司8月營收創單月新高，目前訂單滿手，樂觀看待營運走升。

永新第1季、第2季毛利率分別為27.11％及27.2％，相較於過去3年每年平均毛利率都在30％以上有所下滑，主要因原材料的飆升及匯率都影響毛利率，上半年8.79億元，稅後淨利0.87億元，每股盈餘2.2元。今年3、4月已針對原物料部分調漲售價，反映在第4季毛利率上。

近期東南亞爆發疫情，尤其馬來西亞封城，公司表示，上半年馬來西亞工廠沒有封城之前，是損益兩平狀態，馬來西亞6月1日到8月18日封城，目前已經開工，而工廠停工期間每月費用約10萬馬幣，影響並不大。

永新日前以發行新股方式交換泓輔普通股，將其納入旗下子公司，紀經得表示，透過泓輔企業，除了原本的四輪市場外，觸角進一步深入二輪市場，尤其近期銷售不錯的電動自行車及大陸摩托車OE市場，成為汽機車及自行車剎車系統全方位供應商。泓輔2020年營業淨利1000萬元，卡鉗組裝已經有一條生產線，年底歸畫三條生產線，目前產能足夠因應訂單，沒有擴產計畫。

(時報資訊)

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