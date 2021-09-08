正在談判出售細節的花旗台灣消金及財管部門，9月仍依2020年已訂計劃推出多項促銷活動，包括花旗財富管理服務20周年慶的客戶尊榮禮遇，饗樂生活卡友結合KKday、GoShare活動，和全新花旗LINE貼圖限時免費下載，系列活動期間最長到2022年6月。

在消費金融客群推出財富管理服務，是花旗台灣最早成功的商業模式，高達50萬的財管客戶數創造花旗台灣在花旗集團的地位，今年9月為該部門的20周年慶，花旗（台灣）銀行零售銀行事業群負責人胡醒賢具名發信給財管客戶，推銷周年尊榮禮遇，包括當月享申購共同基金金額達新台幣15萬元，手續費回饋1千元，花旗全球外幣通現金回饋2 %等，加上花旗信用卡獨享加碼兩倍回饋等。

其中，花旗信用卡是同業間最能掌握卡友，270萬張的有效卡、動用率長期在80 %，各式卡別各有標的客群。根據花旗內部統計，饗樂卡客戶以年輕客群為主，若從饗樂卡新客戶觀察，30歲以下的客戶超過六成。

花旗銀行著眼於後疫情時代，消費型態轉變，9月起針對饗樂生活卡優惠權益全面升級，再結合KKday、GoShare推出市場震撼回饋，前者為電商旅遊平台、後者為移動共享服務平台， 饗樂生活卡友於KKday消費，享有全站最優85折優惠，饗樂卡友綁定Apple Pay支付GoShare騎乘費用，還可享每趟最優5折立即折抵優惠。

基於銀行和策略聯盟廠商簽約都有一段期間，花旗和KKday的合作，2021年9月1日起至2022年2月28日止，饗樂卡友於KKday平台消費，可享最優85折優惠，每卡上限六次，最多可享250元優惠。和GoShare的合作亦是同樣期間，饗樂卡友綁定Apple Pay支付GoShare騎乘費用，活動期間每趟享有最優5折立即折抵優惠；無需登錄，消費滿額立即折抵。

至於花旗饗樂生活卡的長期合作夥伴，王品集團旗下指定餐廳消費平日九折，王品牛排享天天九折加送每桌私房菜乙份等優惠，則可一直用到2022年6月30日止，卡友實在懷疑若是到時銀行已賣掉，權益是否還能保有。

(時報資訊)